Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - In die Seite geprallt

Lahr (ots)

Zu einem Unfall mit einer leichtverletzten Beifahrerin und einem Gesamtschaden von rund 13.000 Euro kam es am Montagmorgen in der Lotzbeckstraße. Gegen 10 Uhr war ein 24-jähriger Autofahrer aus einer Haltebucht in den fließenden Verkehr eingefahren und hatte dabei offenbar das Auto eines 67-Jährigen übersehen. Durch den Zusammenstoß wurde dessen Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst in das Lahrer Klinikum gebracht.

