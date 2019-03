Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Mofafahrer schwer verletzt

Geseke (ots)

Am Donnerstag, um 16:15 Uhr, kam es an der Straße "Rauer Berg" zu einem Unfall. Ein 68-jähriger Mann aus Geseke fuhr mit seinem VW Tiguan rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße. Dabei übersah er einen Rollerfahrer und es kam zur Kollision. Der 37-jährige Geseker Zweiradfahrer wurde schwer verletzt. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 5500,- EUR. (lü)

