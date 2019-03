POL-SO: Bad Sassendorf - Falsche Polizei

Kreispolizeibehörde Soest

Am Mittwoch wurde ein älteres Ehepaar von Betrügern um ihr Geld gebracht. Die unbekannten Täter meldeten sich zunächst telefonisch bei den Eheleuten. Oberkommissar Schwarz und Kommissar Schulze erzählten dem Ehepaar von einer "Einbruchsliste" auf der auch ihr Name steht. Die Polizei würde darum Geld und Wertgegenstände einsammeln, um so das Vermögen der Bürger zu schützen. Es wurden persönliche Dinge erfragt und vor allem weitere Telefonate verboten, da ihr Telefon wahrscheinlich abgehört würde. Bei der Übergabe der Wertgegenstände solle nur die Frau an die Tür kommen. Es dürfe nicht gesprochen werden und der Kommissar würde sofort wieder gehen. Auf die Frage ob der Mann seinen Dienstausweis vorzeigen könnte wurde geantwortet. "Selbstverständlich nicht - das ist eine Geheimaktion!" Nach diesem Telefonat meldete sich die Versicherung der beiden Senioren und bestätigte die Angaben der Polizei: "Machen Sie bloß was die sagen!" Kurz darauf war dann die Sparkasse am Apparat. Auch von dort kam der gute Rat den Anweisungen der "Kommissare zu folgen. Eine Stunde später holte ein fremder Mann wie abgesprochen einen Beutel mit Schmuck, Bargeld und den EC-Karten samt Pin-Codes der Opfer ab. Die letztendliche Schadenshöhe konnte bisher nicht geklärt werden. Obwohl seit Monaten von Seiten der Polizei auf diese Masche hingewiesen wird, fallen immer noch Menschen darauf herein und werden so zu Opfern. Hier nochmal die wichtigsten Tipps der Kriminalpolizei:

- Die Polizei ruft sie nicht an um sie vor geplanten Einbrüchen zu warnen - Falls "die Polizei" sie angerufen hat, wählen sie die 110 und hinterfragen sie den Anruf. - Geben Sie am Telefon keinesfalls private Daten von sich bekannt. Dazu zählen auch Namen von Versicherungen und Geldinstituten. - Wenn Ihnen ein Telefonat mit Fremden seltsam erscheint, legen Sie einfach den Hörer auf. - Lassen Sie keine Fremden in ihre Wohnung. Sorgen Sie dafür, dass Sie bei angekündigten Besuchen nicht allein sind. - Machen Sie ältere Menschen in ihrem Umfeld auf die Masche aufmerksam.

Weitere Tipps der Polizei finden Sie auch auf unserer Internetseite https://soest.polizei.nrw (lü)

