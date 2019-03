Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Renitenter Ladendieb

Werl (ots)

Am Donnerstag, um 14:30 Uhr, wurde die Polizei zu einem Discounter an der Wulf-Hefe-Straße gerufen. Dort hatte eine Zeugin im Kassenbereich einen Mann bemerkt der sich Waren in seine Jacke gesteckt hatte und nun ohne zu bezahlen den Laden verlassen wollte. Sie machte die Kassirerin darauf aufmerksam die wiederum lautstark auf den Dieb aufmerksam machte. Ein 35-jähriger Kunde lief dem Dieb nach und hielt diesen auf dem Parkplatz fest. Der Täter schlug auf den Zeugen ein. Daraufhin mischte sich ein weiterer, 66-jähriger Werler ins Geschehen ein. Er hielt den Schlagarm des Täters fest. Die beiden Zeugen behielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Dieb, ein 26-jähriger Mann aus Werl, fluchte und beschimpfte die Zeugen in ausgeprägter Fäkalsprache. In der Kleidung des Mannes wurde eine Packung Sandwiches und eine Schachtel Zigaretten gefunden die aus dem Laden stammten. Die Beamten schrieben Anzeigen wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung. (lü)

