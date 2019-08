Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Ruhestörungen

Germersheim (ots)

In der Nacht von Freitag, den 23.08., auf Samstag, den 24.08.2019, hielten mehrere Ruhestörungen die Polizei in Atem. Gegen 23:00Uhr wurde eine zu laute Party in einem Schrebergarten im Germersheimer Pionierweg gemeldet. Gegen 23:30Uhr feierte eine Geburtstaggesellschaft Im Vogelgesang in Bellheim zu laut. Kurze Zeit später ging ruhestörender Lärm von einer Bar in der Germersheimer Mittelstraße aus. Eine Party in der Jungholzstraße in Germersheim-Sondernheim störte zeitgleich die Nachtruhe der dortigen Anwohner. In allen Fällen konnte die Ruhe wiederhergestellt werden. Die Verantwortlichen wurden den jeweils zuständigen Ordnungsämtern gemeldet. Diese können die Verantwortlichen mit empfindlichen Bußgeldern belegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Germersheim



Dirk Wecke, PHK



Telefon: 07274 958 0

Mail: pigermersheim.presse@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell