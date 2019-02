Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR-VOLPRIEHAUSEN (zi.)

Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Friedland fuhr am 21.02.19, gegen 14:15 Uhr, auf der Bollertstraße an der Einmündung zur Delliehäuser Straße auf ein stehendes Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf einen davor stehenden Pkw geschoben. Zwei Insassen des mittleren und vorderen Fahrzeugs wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro. Zwei Pkw mussten abgeschleppt werden.

