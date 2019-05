Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Karten-Diebstahl

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hagen (ots)

Am 15.01.2019, 13:51, beobachteten unbekannte Täter eine 85-jährige Frau, wie sie auf der Elberfelder Straße Geld an einem Geldautomaten abhob. Anschließend wurde ihr in einem Geschäft die EC-Karte entwendet. Kurz darauf hob eine unbekannte Täterin an einem Geldautomaten in der Bahnhofstraße Bargeld in vierstelliger Höhe von dem Konto des Opfers ab. Die Täterin ist auf einer Überwachungskamera zu sehen. Eine Richterin verfügte die Veröffentlichung der Lichtbilder. Die Polizei Hagen fragt: Wer kennt diese Frau? Hinweise werden unter 02331-986-2066 entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell