Polizei Hagen

POL-HA: Drogenfahrt durch Handy am Steuer aufgeflogen

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 08.05.2019, überwachte eine Streifenwagenbesatzung gegen 09:00 Uhr gezielt den fließenden Verkehr an der Preußer Straße. Dort bemerkte sie einen Autofahrer, der ein Handy aufnahm und sich dieses ans Ohr hielt. Als die Beamten den Mann wenig später anhielten, fiel sofort auf, dass die Hauptuntersuchung vor über einem halben Jahr fällig war. Einen Ausweis führte der 37-Jährige nicht mit sich. An seiner Wohnanschrift wurde der Hagener auffällig nervös. Ein Drogentest brachte schnell ein positives Ergebnis zum Vorschein. Die Polizisten ließen dem Verkehrssünder eine Blutprobe entnehmen und untersagten die Weiterfahrt. Er muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell