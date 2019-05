Polizei Hagen

POL-HA: Rollerfahrer stürzt nach Auffahrunfall

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 08.05.2019, kam es zu einem Unfall auf der Eckeseyer Straße. Diese befuhr nach bisherigen Ermittlungen gegen 14:55 Uhr ein 65-jähriger Rollerfahrer in Richtung Schwerter Straße. Als ein Bus die Fahrspur wechselte, musste er verkehrsbedingt bremsen. Ein 42-jähriger Hagener fuhr auf den Roller auf. Durch den Aufprall verlor der 65-Jährige die Balance und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht und musste wenig später in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von knapp 1.000 Euro. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat.

