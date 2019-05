Polizei Hagen

POL-HA: Schwerer Verkehrsunfall in Hagen-Hohenlimburg

Hagen (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Iserlohner Straße in Hagen-Hohenlimburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 15.55 Uhr befuhr ein 60-jähriger die Iserlohner Straße in Hohenlimburg. In Höhe des Lennebades verlor der Fahrer aus derzeit noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen, streifte einen geparkten Pkw, stieß anschließend gegen einen weiteren geparkten Pkw und schob diesen gegen eine Laterne. Der Fahrer wurde vor Ort vom alarmierten Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Hagener Krankenhaus gebracht. Der Wagen des 60-jährigen und ein geparkter Pkw wurden abgeschleppt, es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Iserlohner Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Das Verkehrskommissariat übernimmt die Ermittlungen. (tf)

