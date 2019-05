Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Gaststätte in Boelerheide

Hagen (ots)

Zwischen Dienstagabend, 21:15 Uhr, und Mittwochvormittag, 11:15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Grimmestraße. Bisher noch unbekannte Täter hebelten die Eingangstür auf und machten sich an den beiden Spielautomaten der Kneipe zu schaffen. An beiden Geräten gelang den Täter das Aufbrechen. Sie entwendeten die Münz- und Banknotenbehälter, in denen sich ein niedriger, vierstelliger Bargeldbetrag befand. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung. Zeugenhinweise werden unter 02331-986-2066 entgegen genommen.

