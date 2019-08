Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Anhänger bleibt auf Bahnübergang liegen - Bahnstrecke gesperrt

Melle (ots)

Gegen 20.05 Uhr am Montagabend befuhr ein 51-jähriger Mann mit einem Unimog die Krukumer Straße in Richtung Buer. An seinem Fahrzeug befand sich ein Anhänger, der sich offensichtlich aus noch nicht geklärter Ursache an dem Bahnübergang Krukumer Straße von dem Zugfahrzeug löste und direkt auf den Bahngleisen liegen blieb. Der Fahrer fuhr zunächst weiter und bemerkte den Verlust des Anhängers nicht, erst auf der Hannoverschen Straße stellte er fest, dass der Anhänger nicht mehr da war. Der Mann fuhr zurück. Auf den Gleisen näherte sich zwischenzeitlich aus Richtung Hannover ein Triebwagen (Leerfahrt), der Zugführer bemerkte den "Gegenstand" auf den Gleisen, hupte und leitete eine Notbremsung ein. Es kam jedoch zu einer Kollision zwischen Zug und Anhänger. Personen kamen nicht zu Schaden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden i.H. v. 8000-10.000 Euro. Für die Zeit der Bergung und Unfallaufnahme wurde die Krukumer Straße (bis 21.42 Uhr) und die Bahnstrecke (bis 21.20 Uhr) voll gesperrt.

