POL-PDPS: Verkehrsunfall aufgrund eines plötzlichen medizinischen Notfalls

Gemarkung Wilgartswiesen - Bundesstraße 10. (ots) - Am Samstagmorgen, dem 17.11.2018, gegen 04:51 Uhr befuhr ein 52 Jahre alter Verkehrsteilnehmer mit seinem Verkaufswagen die Bundesstraße 10 von Landau kommend in Fahrtrichtung Pirmasens. Aufgrund eines plötzlichen medizinischen Notfalls fuhr der 52 Jahre alte Mann, in Höhe Wilgartswiesen, nach links auf die Gegenfahrbahn und streifte dort die Leitplanke. Der Fahrer sowie dessen Beifahrer wurden durch das eigentliche Unfallgeschehen nicht verletzt, jedoch wurde der Verkehrsunfallverursacher von dem vor Ort befindlichen Rettungsdienst zur Überwachung seines Gesundheitszustandes in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.500,00 Euro. Die Bundesstraße 10 musste für die Zeit der ärztlichen Versorgung sowie der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme für eine kurze Zeit einseitig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell