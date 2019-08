Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Erneuter Fall von illegaler Abfallentsorgung

In einem Waldstück östlich der Wellingholzhausener Straße, zwischen Melle und Wellingholzhausen, an einem Waldweg gegenüber der Straße "Schwarzer Brink" (nur wenige hundert Meter vom ersten Tatort entfernt) fand eine Joggerin am Samstagabend die gezeigten Reifen. Es handelt sich um ca. 150 Stück, die illegal entsorgt wurden und vermutlich bereits 2 Wochen dort lagen. Die Polizei fragt nach verdächtigen Fahrzeugen oder Personen in dem dortigen Bereich. Weiterhin ist interessant, ob es Reifenhändler gibt, die einen auffälligen Schwund an Altreifen verzeichnen?

Hinweise bitte an die Polizei in Melle, 05422 920600.

