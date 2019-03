Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Motorradfahrer verletzt sich bei Überholmanöver schwer

Prüm - Autobahn A60 (ots)

Am Montag, 25. März 2019, ereignete sich gegen 16:20 Uhr, auf der Autobahn A60 in Höhe der Anschlussstelle Prüm ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Fahrer eines Leichtkraftrades schwer verletzte.

Der 17 Jahre alte Fahrer einer sogenannten "125er" fuhr an der Anschlussstelle Prüm auf die Autobahn in Richtung Bitburg auf. Zeugen beobachteten nun, wie der junge Kraftfahrer direkt nach Verlassen des Beschleunigungsstreifens ansetzte, einen vorausfahrenden Pkw zu überholen. Hierzu verlegte er seine Fahrlinie in Richtung des Überholstreifens und übersah dabei einen in gleicher Höhe fahrenden Lkw. Es kam zu einer Streifkollision, infolgedessen der junge Mann mit seinem Gefährt stürzte und über die Fahrbahn schlitterte. Nachfolgende Fahrzeuge konnten rechtzeitig abbremsen, so dass der Verunfallte glücklicherweise nicht von nachfolgenden Fahrzeugen überrollt wurde. Nichts desto trotz verletzte sich der Zweiradfahrer bei dem Verkehrsunfall schwer. Es besteht jedoch keine Lebensgefahr. Der Verletzte wurde mittels Rettungshubschrauber in das Brüderkrankenhaus nach Trier geflogen. Die BAB 60 war in diesem Streckenabschnitt für die Bergungsmaßnahmen kurzfristig gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Prüm, DRK, Notarzt, Air Rescue Luxemburg und die Polizei aus Prüm.

