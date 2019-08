Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unbekannte brechen in Praxis ein und stehlen Bargeld

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Freitagmorgen (10.30 Uhr) bis Montagmorgen (07.45 Uhr) hebelten Unbekannte am Heger-Tor-Wall die Eingangstür einer Praxis auf. Im Inneren des Altbaus machten sich die Einbrecher an einer weiteren Tür zu schaffen und stahlen aus einem Büroraum Bargeld. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugen, die im Bereich Heger-Tor-Wall/Rolandsmauer verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0541/327-2215 oder 327-3240 entgegengenommen.

