POL-OS: Bersenbrück - Polizei fahndet mit Phantombild nach Geldabholer

Enkeltrick

Am 16.07.2019 wurde eine Seniorin in Voltlage Opfer eines Enkeltricks. Zwischen 15 Uhr und 16 Uhr holte ein unbekannter Mann zwei Koffer mit Münzen bei ihr ab. Ein Koffer war rot, 30cm x 15cm, der andere Koffer war blau und größer, 40cm x 25cm. Abholer war der im Phantombild gezeigte Mann (Beschreibung: ca. 40-45 Jahre alt, 175-180cm groß, ungepflegtes Äußeres, dunkelblonde-braune lockige Haare, weite Jeanshose mit auffallend großen Löchern, Shirt). Die Polizei fragt: Wer kennt den abgebildeten Mann oder hat ihn am 16.07.2019 in Voltlage oder Umgebung gesehen? War er mit einem Auto unterwegs? Wem sind die beschriebenen Koffer aufgefallen? Hinweise zu dem Fall bitte an die Polizei in Bersenbrück, 05439 9690 oder in Osnabrück, 0541 327 3303.

