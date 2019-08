Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Hochwertiges Mountainbike gestohlen

Osnabrück (ots)

Am Gartlager Weg geriet am Sonntagmorgen ein hochwertiges 27-Zoll-Mountainbike des Herstellers Bulls, Modell Copperhead Carobon S, ins Visier von Dieben. Diese machten sich zwischen 10 und 11 Uhr an dem Schloss des Rades zu schaffen und nahmen es mit. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein schwarzes Zweirad mit einem 48cm-Rahmen. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2215 oder 327-3240.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell