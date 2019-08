Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Sonntagmorgen an Meller Diskothek: Körperverletzungen, Streitigkeiten, Widerstand

Melle (ots)

Meller Polizisten erhielten am frühen Sonntagmorgen - wie so oft- einen Einsatz zur Diskothek an der Industriestraße. Gegen 05.30 Uhr sollten sie Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen schlichten. Während der Gespräche kam ein völlig unbeteiligter Mann aus der Diskothek, pöbelte die Beamten an und beleidigte sie. Der Betrunkene drohte den Polizisten und weigerte sich, seine Personalien zu nennen. Die Beamten nahmen ihn in Gewahrsam und transportierten ihn zum Ausnüchtern zur Dienststelle, dabei wehrte sich der 28-Jährige vehement und verletzte einen Beamten leicht.

