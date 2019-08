Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zwei Radfahrerinnen leicht verletzt- Unfallflucht durch Rollerfahrer

Osnabrück (ots)

Auf der Lotter Straße (Höhe Hausnr. 71) ereignete sich am Samstagmittag, gegen 12.50 Uhr, ein Unfall. Ein Roller-Fahrer (beigefarben) touchierte im Vorbeifahren eine 15-jährige Radfahrerin, die daraufhin stürzt und ihre Freundin, die neben ihr mit dem Rad fährt, ebenfalls zu Fall bringt. Beide Mädchen verletzen sich leicht. Der Roller-Fahrer setzt seine Fahrt fort, ohne sich weiter zu kümmern. Hinweise zu der Unfallflucht bitte an die Polizei in Osnabrück, 0541 327 2315.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker



E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell