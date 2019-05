Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Gransdorf (ots)

Am Freitag, den 10.05.2019, gegen 21:20 Uhr kam es in der Oberstraße in Gransdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher geflüchtet ist. Nach den bisherigen Ermittlungen kam ein grauer Pkw Seat Ibiza (älteres Baujahr) aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und beschädigte einen geparkten Pkw. Das flüchtige Fahrzeug müsste im Frontbereich links beschädigt sein. Nach Zeugenaussage hatte das flüchtige Fahrzeug kein regionales Kfz-Kennzeichen, sondern ein Kennzeichen mit den Anfangsbuchstaben KA- (für Karlsruhe).

