Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der PI Daun vom 11.05.19

Daun (ots)

Daun, 11.05.2019

Ereignis: Verkehrsunfallflucht

Ort: Daun, L 46 Schotterplatz an der Baustelle Richtung Gemünden Zeit: 09.05.2019, 16.30 - 10.05.2019, 06.45

Sachverhalt: Am Nachmittag des 09.05.19 wurde ein Lkw auf einem Schotterplatz an der L 46 in Daun, im Bereich der Baustelle Richtung Gemünden, geparkt. Am Morgen des 10.05.19 stellte der Fahrer den Bruch des aus GFK gefertigten vorderen linken Kotflügels fest. Aufgrund des Schadensbildes dürfte ein größeres Fahrzeug (Transporter oder ähnliches) den Lkw beschädigt haben. Der Verursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Daun, 06592/96260.

Ereignis: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ort: Gerolstein-Bewingen, L 29 Zeit: 10.05.2019, 07.50 h

Sachverhalt:

Zur Unfallzeit befuhr eine Pkw-Fahrerin aus der VGV Gerolstein die L 29, aus Richtung Hillesheim kommend, in Richtung Gerolstein. Am Bewinger Berg schloss sie hierbei auf eine mit ca. 70 - 80 km/h vor ihr fahrende Fahrzeugkolonne auf. Eine 27-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Bereich Bad-Neuenahr-Ahrweiler, die unmittelbar danach ebenfalls in der gleichen Richtung unterwegs war, bemerkte nicht die deutlich langsamer vor ihr fahrende Fahrzeugkolonne und fuhr daher ungebremst auf letzten Pkw auf. Dabei wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt und die Fahrbahn durch die Straßenmeisterei gereinigt werden.

Ereignis: Verkehrsunfall mit Personenschaden, verletzter Motorradfahrer

Ort: Üdersdorf, L 65 Zeit: 10.05.19, 17.45 h

Sachverhalt: Ein Pkw-Fahrer befuhr die L 65 von Üdersdorf kommend in Richtung Niederstadtfeld. Ihm entgegen kam ein niederländischer Motorradfahrer. Im Begegnungsverkehr, die Fahrzeuge stießen nicht zusammen, kam der Motorradfahrer zunächst durch ein Ausweichmanöver ins Schleudern und dann zu Fall. Hierbei erlitt der Motorradfahrer leichte Verletzungen.

Ereignis: Verkehrsunfallflucht, Trunkenheit

Ort: Gerolstein, Kreisverkehr Sarresdorfer Straße und danach auf der Sarresdorfer Straße in Richtung Lissingen Zeit: 11.05.19, 00.35 h und 00.40 h

Sachverhalt: Ein 19 jähriger Fahranfänger aus NRW sorgte in der Nacht von Freitag auf Samstag gleich für zwei Verkehrsunfälle. Zunächst befuhr er mit einem Pkw die B 410 von Lissingen kommend in Richtung Gerolstein. Am Kreisverkehr Sarresdorfer Straße / Raiffeisenstraße stieß er zunächst gegen ein Verkehrsschild und beschädigte dieses. Das störte ihn jedoch nicht und er fuhr um den Kreisverkehr herum, um wieder in Richtung Lissingen zu fahren. Im weiteren Verlauf kam der junge Fahrer noch in der Ortslage nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit Schwung gegen einen ordnungsgemäß parkenden Pkw. Dieser wurde so weit nach vorne geschoben, dass er noch gegen eine Straßenlaterne stieß und einen erheblichen Schaden erlitt. Der Pkw des Unfallverursachers war nun auch so stark beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher betrunken war, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,13 Promille. Daher folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheines, sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

