Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Motorradfahrer schwer verletzt

Belm (ots)

Auf dem Power Weg ereignete sich am Samstag, gegen 14.54 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Mann schwer verletzt wurde -Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden- Der junge Mann aus Barnstorf war mit einem Motorrad von Venne in Richtung Osnabrück unterwegs, als er aus nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkommt, stürzt und gegen eine Schutzplanke prallt. Schwer verletzt wurde der Fahrer in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2500 Euro geschätzt.

