Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Erneuter Diebstahl von Sicherungsmaterial in Achmer

Bramsche (ots)

Die Baustelle an der K 165 (Gehnstraße), zwischen Achmer und Ueffeln, geriet zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen erneut ins Visier unbekannter Täter. Sie stahlen zwischen 17 und 07 Uhr mehrere Absperrböcke und Warnleuchten und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Bramsche unter der Rufnummer 05461/915300 entgegen.

