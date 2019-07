Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Kita/ Fahrrad und Gitter gestohlen

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht zum Donnerstag hatte der Kindergarten an der Schönecker Straße ungebetene Gäste. Sie schlugen das Glas eines Dachfensters der Kita Stüttinghausen ein und durchsuchten mehrere Räume. Es wurden ein Funkgerät und Büroartikel gestohlen.

In der Jokuschstraße wurde am Mittwochabend ein Mountainbike gestohlen. Der Besitzer hatte das weiße Rad der Marke "Betwin", Typ Rockrider 540 WO, um 18.30 Uhr mit einem Schloss an einer Laterne festgemacht. Eine Stunde später war das Bike verschwunden.

Unbekannte entwendeten zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen fünf Kellerschachtgitter vom Hof eines Wohn- und Geschäftshauses an der Kölner Straße.

Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell