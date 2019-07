Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Noch ein Foto vom Parfüm-Dieb - Ergänzung zur PM "Dreister Parfümdieb 3 - mal aufgefallen" v. 3.7.19/12.44 Uhr

Bild-Infos

Download

Lüdenscheid (ots)

Der Lüdenscheider Parfüm-Dieb lässt nicht locker. Nach mehreren Diebstählen in verschiedenen Lüdenscheider Geschäften veröffentlicht die Polizei ein weiteres Foto des mutmaßlichen Diebes aus einem weiteren Geschäft. Diesmal erwies sich der Täter als besonders sportlich: Am 18. Februar um 10.40 Uhr sprang er im Drogeriemarkt Rossmann an der Altenaer Straße über eine Theke, griff mehrere Parfümflaschen im Wert von mehreren hundert Euro aus dem Regal und flüchtete. Mitarbeiter des Centers versuchten vergeblich, ihn zu verfolgen. Diesmal gelang einer Überwachungskamera allerdings ein besseres Foto.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell