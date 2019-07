Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher lässt E-Bike stehen

Lüdenscheid (ots)

Ein Unbekannter ist heute Morgen an der Buckesfelder Str. in einen Kiosk eingebrochen. Der Täter zerstörte um 3.20 Uhr die Scheibe der Eingangstür. Während er Hartgeld und Zigaretten an sich raffte, traf ein Sicherheitsunternehmen ein. Die Zeugen sahen einen Mann in Richtung Mozartstraße flüchten.

Der Täter hat sich beim Eindringen in den Laden verletzt und ließ hinter dem Gebäude ein E-Bike der Marke Cube stehen. Die Nahbereichsfahndung der Polizei verlief leider ohne Erfolg.

Der Täter trug einen grauen Kapuzenpullover und eine schwarze Jogginghose. Er ist ungefähr 1,75 Meter groß, schlank und sportlich und hatte eine schwarze Reisetasche dabei. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

