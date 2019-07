POL-MK: Einbrecher vorläufig festgenommen/ Rucksack aus Fußraum geklaut

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Nach einem gemeldeten Lagerraumeinbruch am Mittwochabend in der Bromberger Straße wurde im unmittelbaren Umfeld ein 31-jähriger Lüdenscheider angetroffen, der diverses Diebesgut (Tablet, Ladekabel, Festplatte) mit sich führte. Er war alkoholisiert und stand unter Drogeneinfluss. Er wurde vorläufig festgenommen, dem Polizeigewahrsam zugeführt und das Diebesgut wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Am gestrigen Mittwoch, 10.07.2019, in der Zeit von 12 bis 15 Uhr entwendeten unbekannte Diebe einen schwarz/gelben Rucksack mit Klemmbrett, Terminplaner, Zigaretten und einer Bit-Box aus einem abgestellten Klein-lkw in der Stüttinghauser Ringstraße, Höhe Nr. 51. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

