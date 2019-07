Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeuge nach Überfall gesucht - Zur Meldung "Ich kenne Dich": Bewaffneten Räuber verblüfft - vom 10.7.2019, 11:17 Uhr

Hemer (ots)

Nach dem Überfall am späten Dienstagabend in der Wittekindstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Um 23.21 Uhr sah sich der Passant plötzlich mit einem bewaffneten und maskierten Mann konfrontiert, der Geld forderte. Der Täter flüchtete ohne Beute. Kurz vor der Tat passierte ein Autofahrer mit einem Kleinwagen den Tatort. Der Wagen fuhr in Richtung Hauptstraße. Der Täter muss sich in diesem Augenblick auf der linken Straßenseite versteckt haben. Die Polizei hofft, dass der Autofahrer eventuell mehr gesehen hat. Hinweise werden erbeten unter Telefon 02372/9099-0.

