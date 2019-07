Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit - Kinderwagen rollt los/ Beim Einkaufen bestohlen/ Päckchen aus Briefkasten gezogen/ Einbruch in Wohnung

Iserlohn (ots)

Auf der Hardtstraße haben sich am Mittwochmorgen zwei Frauen nicht nur verbal gestritten. Eine 23-jährige Frau packte ihre 25-jährige Kontrahentin so fest am Hals und drückte sie gegen einen Hauseingang, dass diese ihren Kinderwagen nicht mehr festhalten konnte. Der Wagen mit einem knapp zweijährigen Kind rollte die abschüssige Straße herunter gegen eine Bordsteinkante und kippte nach vorn. Das Kind wurde leicht verletzt.

In einem Discounter an der Westfalenstraße wurde am Mittwoch eine 47-jährige Hemeranerin bestohlen. Sie hatte ihre Tasche gegen 13 Uhr beim Einkaufen an den Griff ihres Einkaufswagens gehängt. An der Kasse stellte sie fest, dass ihre Ledergeldbörse aus der Tasche verschwunden war. Darin steckten neben Bargeld Bankkarte und Papiere.

Ein Unbekannter hat an der Barbarastraße ein in einem Briefkasten steckendes Päckchen gestohlen. Der Zusteller hatte es gegen 17.30 Uhr in den Kasten gesteckt, wo es nach Zeugenaussagen eine Stunde später auch noch steckte. Gegen 19.30 Uhr war es verschwunden.

Unbekannte Einbrecher kamen in der Nacht zum Mittwoch in der Zeit von 3 bis 5 Uhr in eine Wohnung an der Mendener Straße. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und nahmen diverse Wertgegenstände und Bekleidungsstücke mit. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell