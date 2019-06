Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht in der Heinzenwies

Idar-Oberstein (ots)

Am 27. Juni kam es im Zeitraum von 08:30 Uhr - 16:55 Uhr auf einem Schotterparkplatz in der Heinzenwies in Idar-Oberstein zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Durch einen unbekannten Täter wurde die Heckschürze eines Fahrzeuges beschädigt. Der Verkehrsteilnehmer verließ daraufhin unerkannt die Unfallörtlichkeit.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Idar-Oberstein unter 06781/ 561- 0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Idar-Oberstein

Tel. 06781/561-0

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell