Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Eine Hecke in der Feckweilerhaide fängt Feuer

Birkenfeld (ots)

Eine als Sichtschutz dienende Hecke im Bereich der Feckweilerhaide in Birkenfeld fing in den späten Abendstunden des 26. Juni 2019 aus bislang ungeklärter Ursache Feuer. Aufgrund der Trockenheit und der Vielzahl der in unmittelbarer Nähe zueinander stehenden zypressenartigen Gewächsen griff das Feuer rasch um sich. Nur dem sehr schnellen Eingreifen der Feuerwehr ist es zu verdanken, dass ein weiteres Ausgreifen verhindert werden konnte.

Im unmittelbaren Nahbereich wurden zwei Jugendliche gesichtet, die entweder als Verursacher oder aber als mögliche Zeugen in Betracht kommen.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Birkenfeld, 06782-9910, erbeten.

