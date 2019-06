Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruchsdiebstahl in Textilpflege-Firma

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht von Dienstag, den 25.06.2019 auf Mittwoch, den 26.06.2019 drangen bislang unbekannte Täter in das Gebäude einer Textilpflege-Firma im Gewerbegebiet Dickesbacher Weg ein und entwendeten Bargeld sowie Elektronikartikel. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/568670 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen in dem betroffenen Bereich.

