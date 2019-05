Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Spiegel von sechs Fahrzeugen in der Ardeystraße beschädigt

Wetter (ots)

Am Donnerstag, gegen 00:50 Uhr, meldete sich ein Hinweisgeber bei der Polizei und gab an, dass an der Ardeystraße in Wetter an mehreren Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt sind. Die Polizei stellte insgesamt sechs Fahrzeuge fest, bei denen jeweils ein Außenspiegel beschädigt wurde. Hinweise zu dem Täter liegen bisher nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstag, gegen 00:50 Uhr, weitere verdächtige Feststellungen gemacht haben. Hinweise können unter der Telefonnummer 02335-91667000 abgegeben werden.

