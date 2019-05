Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Pkw überschlägt sich. Fahrer steht unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Herdecke (ots)

Am 29.05.2019 um 22:45 Uhr befährt ein 24-jähriger Wittener mit seinem Pkw VW Golf die Gederner Straße in Fahrtrichtung Wetter. In Höhe einer Rechtskurve kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen. Der 24-Jährige wird dabei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Er steht unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Die Entnahme einer Blutprobe wird angeordnet. Sein Führerschein wird sichergestellt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 22000,- Euro.

