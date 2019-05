Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Gevelsberg (ots)

Am Dienstag, gegen 07:00 Uhr, fuhr ein 31-jähriger Gevelsberger mit seinem VW Polo aus einer Grundstückseinfahrt nach links auf die Hagener Straße in Richtung Hagen fahren. Beim Einfahren auf die Fahrbahn übersah er den von links kommenden 17-jährigen Wetteraner auf seinem Kleinkraftrad, der auf der Hagener Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich beide Unfallbeteiligten leicht verletzten. Sie wurden mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

