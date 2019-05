Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Motorrad beim Abbiegen übersehen

Wetter (ots)

Am Dienstagmorgen wollte ein 31-jähriger Wetteraner mit seinem Seat von der Vogelsanger Straße nach links in die Köhlerstraße abbiegen. Beim Abbiegen übersah er das im Gegenverkehr fahrende Motorrad eines 31-jährigen Hageners und es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Unfallstelle wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

