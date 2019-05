Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Kinder bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Sprockhövel (ots)

Am Dienstag fuhr eine 38-jährige Gevelsbergerin mit ihrem Hyundai auf der Hattinger Straße. Aus bisher nicht geklärten Gründen kam sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß hier gegen einen geparkten Daihatsu. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich die beiden Kinder (1,7), die ebenfalls in dem Hyundai saßen leicht. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme wurde die Hattinger Straße in beide Richtungen gesperrt.

