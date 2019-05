Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Brand in Lebensmittelmarkt

Schwelm (ots)

Am Mittwoch, um 01.55 Uhr, kam es in einem syrischen Lebensmittelmarkt in der Moltkestraße zu einem Brand. Durch die starke Rauchentwicklung im Haus, mussten die Hausbewohner mittels Drehleiter durch die Feuerwehr gerettet werden. Eine ältere Dame wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, die anderen Bewohner sind unverletzt. Eine genaue Brandursache ist derzeit nicht bekannt. Sowohl ein technischer Defekt, als auch Brandstiftung können nicht ausgeschlossen werden. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Betreuung der Bewohner übernahm das Ordnungsamt der Stadt Schwelm. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen derzeit auf Hochtouren.

