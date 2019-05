Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ennepetal (ots)

Am 29.05.2019 um 15:20 Uhr beabsichtigt ein 27-jähriger Gevelsberger mit seinem Pkw VW Golf von einer Grundstücksausfahrt in der Ambrosius-Brand-Straße auf die Fahrbahn einzufahren. Hierbei kommt es zur Kollision mit einem 13-jährigen Schwelmer, der den Gehweg mit seinem Tretroller befährt. Der 13-Jährige wird dabei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 270,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell