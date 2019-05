Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Anwohner sieht Kioskeinbrecher flüchten

Hattingen (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 04:20 Uhr, verständigte ein Anwohner der Marxstraße die Polizei, als ihm eine verdächtige Person in Höhe des dortigen Kiosks auffiel. Die Person flüchtete mit Taschen aus Richtung Kiosk in den nahegelegenen Wald. Die Polizeibeamten stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass die Schaufensterscheibe des Kiosks eingeschlagen wurde und der Verkaufsbereich durchwühlt wurde. Eine Fahndung in Tatortnähe verlief erfolglos. Der Täter wird so beschrieben: - Etwa 175 cm groß - Dunkel gekleidet - Schlank - Er trug ein Oberteil mit Kapuze Als Beute erlangte er vermutlich eine bisher unbekannte Menge an Zigaretten.

