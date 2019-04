Polizei Hagen

POL-HA: Unfall in der Innenstadt - Zwei Verletzte

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 18.04.2019, kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Unfall an der Kreuzung des Bergischen Rings Ecke Hochstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 79-jähriger Hagener in seinem Mercedes den Bergischen Ring in Richtung Hochstraße entlang. Aus dieser bog ein 68-Jähriger in seinem BMW nach links in den Bergischen Ring ab. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurden beide Männer leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Hagener Krankenhäuser. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

