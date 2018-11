POL-HI: Taschendiebstahl auf Weihnachtsmärkten

Hildesheim (ots) - (jpm)Am 26.11.2018 hat der Weihnachtsmarkt in Hildesheim begonnen. Für viele gehört der Besuch eines Weihnachtsmarktes im Advent dazu. Leider auch für Taschendiebe.

Diese arbeiten oft in Gruppen. Der erste Täter lenkt sein Opfer ab, der zweite stiehlt z.B. die Geldbörse oder das Handy und übergibt diese an einen dritten Täter, der mit dem Diebesgut in der Menschenmenge verschwindet.

Beliebt ist auch der Drängel-Trick. Der Täter rückt unangenehm an das Opfer heran, bis es sich ärgerlich abwendet und dadurch eine umgehängte Tasche oder die in der Manteltasche befindliche Geldbörse griffbereit anbietet.

Eine weitere Masche besteht darin, die Kleidung eines potenziellen Opfers angeblich "versehentlich" mit Ketchup, Senf oder einer Flüssigkeit zu beschmutzen, um durch anschließende Reinigungsversuche vom Diebstahl von Wertsachen abzulenken.

Die Polizei gibt daher folgende Tipps: - Nehmen sie bei einem Besuch des Weihnachtsmarktes nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen - Tragen Sie Geld, Zahlungskarten, Papiere und andere Wertgegenstände immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper - Lassen Sie ihre Handtasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt - Achten Sie gerade in einem Gedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen. Werden Sie misstrauisch, wenn Sie plötzlich angerempelt oder "in die Zange" genommen werden. - Sollten Ihnen Zahlungskarten abhandengekommen sein, lassen Sie diese sofort für den weiteren Gebrauch sperren. Dies können Sie telefonisch über den bundesweiten Sperr-Notruf 116 116 tun.

Wenn Sie bestohlen wurden, melden Sie den Vorfall an die Polizei.

