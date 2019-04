Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer wird bei Zusammenstoß mit Transporter leicht verletzt

Hagen (ots)

Am Mittwoch befuhr eine 30-jährige Autofahrerin mit ihrem Transporter die Oststraße aus Richtung Feldstraße kommend. An der Einmündung Oststraße / Oeger Straße näherte sich um 17.19 Uhr aus Richtung Letmathe ein 60-jähriger Motorradfahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Berührung zwischen dem Transporter und dem Motorrad. Der Motorradfahrer konnte einen Sturz verhindern. Er verletzte sich leicht am Ellbogen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

