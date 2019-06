Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsgefährdung auf B 41

Idar-Oberstein (ots)

Am 27. Juni kam es kurz vor 14 Uhr auf der B41 in Höhe des Stadtteils Enzweiler zu einem Beinahe-Zusammenstoß zwischen zwei PKW. Ein PKW geriet hierbei in den Gegenverkehr. Es wird ein Zeuge des Sachverhaltes in einem metallicblauen Pkw, vermutlich Fahrzeugtyp Mazda gesucht, der nach dem Vorfall mit einem der Fahrer sprach.

Rückmeldung wird erbeten an die Polizei Idar-Oberstein unter 06781/561-0.

