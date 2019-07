Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: "NO GAME - Sicher fahren. Sicher leben."- Polizeipräsidium Reutlingen sensibilisiert beim Landesaktionstag junge Fahrer für Gefahren im Straßenverkehr

Bei jungen Fahrern ist das Risiko in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt zu werden dreimal höher als bei älteren Autofahrern. In 51,5 Prozent der Unfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Reutlingen wurden im Jahr 2018 die jungen Erwachsenen als Unfallverursacher registriert.

Deshalb richtet das Polizeipräsidium Reutlingen am 17. Juli 2019 auf dem Gelände des Beruflichen Schulzentrums Reutlingen den Aktionstag NO GAME speziell für junge Fahrer im Alter zwischen 18 und 24 Jahren aus.

Unter dem Motto "NO GAME - Sicher fahren. Sicher leben." werden die jungen Fahranfänger an verschiedensten Aktionsständen sowie in Workshops und Vorträgen für die Risiken und Gefahren im Straßenverkehr sensibilisiert.

Der Aktionstag beginnt um 9.00 Uhr mit einem Festakt in der Aula der Theodor-Heuss-Schule. Im Anschluss daran erwartet die Teilnehmer ein umfangreiches Programm der Aktionspartner.

Die Kreisverkehrswacht Reutlingen-Münsingen zeigt mit einem Simulator die Entstehung von Gefahrensituationen durch Ablenkungen beim Fahren auf. Gezeigt wird auch ein Unfallanhänger, auf dem ein Unfallwagen samt Baumstamm montiert wurde. Dort endete die tödliche Fahrt des jungen Fahrers - der junge Mann hatte sich betrunken und unter Einfluss von Drogen ans Steuer gesetzt.

Unter anderem erklärt der Rennfahrer Armin Baumann von ESBA-Racing den Unterschied zwischen Rennstrecke und Straße und was für ein Trainingsaufwand nötig ist, um sein Fahrzeug richtig zu beherrschen. Im Gurtschlitten der Kreisverkehrswacht Tübingen e.V. hingegen erleben die Teilnehmer am eigenen Leib, welche Kräfte bei einem Verkehrsunfall frei werden und spüren so, warum ein Sicherheitsgurt im Ernstfall der wichtigste Lebensretter sein kann.

An verschiedenen Fahr- und Unfallsimulatoren haben die jungen Fahranfänger die Möglichkeit sich zu üben und erfahren im Alkoholparcours oder mit den Alkoholbrillen, wie sich das Reaktionsvermögen verändert, wenn man getrunken hat.

Workshops zum Thema Verkehrssicherheit und verschiedene Vorträge runden das Programm, an dem über 2.000 Schülerinnen und Schüler teilnehmen, ab.

Ins Leben gerufen wurde die Aktion unter Beteiligung des Innenministeriums Baden-Württemberg, der Unfallkasse Baden-Württemberg und der Aktion "GIB ACHT IM VERKEHR". Der Aktionstag wird jedes Jahr von einem anderen Polizeipräsidium ausgerichtet. Reutlingen hat den Staffelstab vom Polizeipräsidium Konstanz übernommen. Gefördert wird der Reutlinger Aktionstag durch den Förderverein Kriminal- und Verkehrsprävention im Landkreis Reutlingen. (hh)

