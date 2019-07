Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle mit Verletzten; Einbrüche; Brand in Wohnung

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Auf geparkten Pkw aufgefahren

Nach der Kollision mit einem geparkten Pkw am Montagnachmittag ist eine zwölfjährige Radfahrerin vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Das Mädchen stieß gegen 15.50 Uhr auf seiner Fahrt im Elsterweg aus ungeklärter Ursache gegen einen am rechten Straßenrand abgestellten Kia Sorento und kam zu Fall. Hierbei zog sich das Kind leichte Verletzungen zu. (mr)

Pfullingen (RT): Einbruch in Imbiss

In eine Schnellgaststätte in der Max-Eyth-Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Zwischen 21 Uhr und 5.10 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Imbiss. Auf der Suche nach Stehlenswertem stieß er auf die Wechselgeldkasse, die er aufbrach und ausplünderte. Mit seiner Beute in noch nicht bekannter Höhe machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jw)

Ostfildern (ES): Kind von Pkw erfasst

Ein Zwölfjähriger ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag verletzt worden. Der Bub fuhr kurz nach 15.30 Uhr mit seinem Fahrrad den neben der Denkendorfer Straße verlaufenden Radweg in Richtung Ortsausgang entlang und wechselte unvermittelt auf die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Dort wurde das Kind vom Fiat eines 48-jährigen Mannes erfasst, auf die Motorhaube aufgeladen und anschließend auf die Straße abgeworfen. Der Zwölfjährige zog sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Am Fahrrad und dem Pkw entstand ein Schaden von insgesamt rund 1.500 Euro. (mr)

Nürtingen (ES): Sattelzug macht sich selbstständig

Am Montagmittag hat sich auf dem Lagergelände eines Unternehmens in der Lauterstraße ein Sattelzug aus noch ungeklärter Ursache selbstständig gemacht und ist gegen eine Mauer geprallt. Gegen 13 Uhr setzte sich die Zugmaschine samt Auflieger in Bewegung, rollte die Ausfahrt des Firmenareals hinaus und stieß nach dem Überqueren der Lauterstraße gegen eine Mauer. An dieser entstanden nur geringe Beschädigungen. Der Schaden am Lkw beläuft sich ersten Schätzungen zufolge jedoch auf zirka 90.000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Bei Rot über die Ampel gefahren

Leichte Verletzungen hat sich ein Zwölfjähriger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen zugezogen. Das Kind war mit seinem Rad gegen 7.15 Uhr auf dem Gehweg im Bulkesweg unterwegs und überquerte die Tannenbergstraße trotz des Rotlichts der dortigen Fußgängerampel mit entsprechendem Fahrradsymbol. Ein 55 Jahre alter Fahrer eines BMW, der auf der Tannenbergstraße in Richtung Jesingen fuhr und Grün hatte, bremste bis zum Stilstand ab, kollidierte jedoch dennoch mit dem Zwölfjährigen. Dieser stürzte zu Boden und verletzte sich am Kopf. Einen Helm hatte der Junge nicht getragen. Er wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Brand in Wohnung

Noch unklar ist die Ursache eines Brandes am Montagabend in einer Wohnung in der Poltawastraße. Passanten entdeckten gegen 20.25 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude und alarmierten die Rettungskräfte. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten im Einsatz war, hatten die beiden Bewohner die Wohnung bereits verlassen. Die Feuerwehr konnte den Brand, der ersten Ermittlungen zufolge in Bereich des Wohnungsflures ausgebrochen sein könnte, rasch löschen und so ein Übergreifen auf das ganze Gebäude verhindern. Eine 42-jährige Bewohnerin wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Wohnung war zumindest für die Nacht nicht mehr bewohnbar. Die Wohnungsinhaber wurden von der Gemeinde anderweitig untergebracht. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Spezialisten der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (cw)

Wendlingen (ES): Frontal in den Gegenverkehr (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend in der Bahnhofstraße ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Esslingen. Ein 59-Jähriger war gegen 18.10 Uhr mit seinem Mercedes-Taxi auf der Bahnhofstraße in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs. Am Ende einer langgezogenen Linkskurve kam er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal mit seinem Wagen in einen entgegenkommenden Seat. Dessen 36-jährige Fahrerin hatte keinerlei Chancen mehr zu reagieren. Sie wurde bei der Kollision so schwer verletzt, dass vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Taxifahrer und sie seine drei Fahrgäste im Alter von 28, 32 und 36 Jahren wurden leicht verletzt und zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden, der auf etwa 25.000 Euro beziffert wird. Sie waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-420 um Hinweise. (cw)

Tübingen (TÜ): Zahlreiche Handys gestohlen

In den Büroraum eines Sozialdienstes in der Hechinger Straße ist ein Unbekannter am Montagmittag eingebrochen. Auf noch ungeklärte Art und Weise verschaffte sich der Einbrecher zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr Zutritt zu dem Büro. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf insgesamt zehn Diensthandys der Marke Samsung Galaxy XCover 4, die er mitgehen ließ. Ob sonst noch etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (cw)

Rottenburg (TÜ): Nach Vorfahrtsmissachtung schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag ist eine Jugendliche schwer verletzt worden. Die 15-Jährige befuhr mit ihrem Motorroller gegen 14.15 Uhr die Graf-Wolfegg-Straße und kreuzte die Sülchenstraße in Richtung Gerhardt-Hauptmann-Straße. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer aus Richtung Wurmlingen kommenden, 38 Jahre alten Toyota-Lenkerin und wurde vom Pkw frontal erfasst. Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte in eine Klinik. Den Sachschaden beziffert die Polizei mir rund 2.500 Euro. (mr)

