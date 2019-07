POL-RT: Fahrzeugbrand; auffahrunfälle

Polizeipräsidium Reutlingen

Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt dürfte den Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines Mercedes am Dienstagmorgen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Württemberger Straße gewesen sein. Als der Fahrzeugbesitzer gegen 9.15 Uhr mit seinem Auto vom Parkplatz wegfahren wollte und seinen Wagen startete, geriet dieser plötzlich im Bereich der Elektrik am Radio und an der Mittelkonsole in Brand. Ein Zeuge alarmierte sofort die Feuerwehr und versuchte die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Die Feuerwehr, die mit 2 Fahrzeugen und zehn Feuerwehrleuten im Einsatz war, übernahm anschließend die weiteren Löscharbeiten. An dem bereits älteren Fahrzeug entstand Totalschaden. Verletzt wurde niemand. (cw)

Reutlingen (RT): Heftig aufgefahren

Zum Glück nur leicht verletzt wurde eine 36-jährige Ford-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen an der Einmündung Halskestraße und B 312 im Gewerbegebiet In Laisen ereignet hat. Eine 31-Jährige war kurz vor acht Uhr mit ihrem Toyota auf der B 312 in Richtung Auffahrt B 28 nach Reutlingen unterwegs und wollte der abknickenden Vorfahrtstraße folgen. Zu spät erkannte sie jedoch, dass die vorausfahrende Ford-Fahrerin scharf abbremsen musste, weil ein entgegenkommender Lkw, der in Richtung Scheibengipfeltunnel unterwegs war, plötzlich an der Stoppstelle anfuhr. Sie reagierte zu spät und krachte mit ihrem Toyota trotz einer Notbremsung mit großer Wucht ins Heck des Ford. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, musste die 36-Jährige anschließend vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Toyota war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an beiden Autos wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. (cw)

Plochingen (ES): Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Zu Verkehrsbehinderungen hat am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der B 10 bei Plochingen geführt. Kurz nach 8.30 Uhr war ein 27 Jahre alter Fahrer eines Renault Twingo von der Anschlussstelle Plochingen kommend in Richtung Stuttgart unterwegs. Wohl aufgrund einer kurzen Unaufmerksamkeit fuhr der Mann auf dem linken Fahrstreifen auf einen abbremsenden Peugeot 206 auf und schob diesen noch ins Heck eines Seat Leon. Beim Aufprall verletzten sich der Unfallverursacher und die 28-jährige Fahrerin des Peugeot leicht. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ihre Pkw waren in der Folge nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen beträgt zirka 6.000 Euro. (mr)

Filderstadt (ES): Verkehrsbehinderung nach Auffahrunfall

Zwei Leichtverletzte und etwa 15.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen auf der B 27. Eine 24-Jährige fuhr gegen 8.30 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart. Zwischen den beiden Anschlussstellen Filderstadt-West und -Ost bemerkte sie zu spät, dass der Verkehr vor ihr stockte und krachte mit ihrem Wagen ins Heck eines vor ihr stehenden Mercedes. Dessen 30-jähriger Fahrer sowie seine 34-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Dauer der Unfallaufnahme musste ein Fahrstreifen für etwa eine Stunde gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr führte. (jw)

