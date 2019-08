Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Brand im Stadtteil Dodesheide

Osnabrück (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montagmorgen die Lagerhalle eines holzverarbeitenden Betriebes an der Mönkedieckstraße in Brand. Anwohner und weitere Passanten bemerkten die Flammen gegen 04.25 Uhr und alarmierten die Polizei und die Feuerwehr. Knapp 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Osnabrück, sowie der Freiwilligen Feuerwehren Haste, Neustadt und Schinkel, bekämpften den Brand und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude. Verletzt wurde niemand. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Angaben zur Brandursache und Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Am Vormittag konnte die Halle wegen einer drohenden Einsturzgefahr nicht betreten werden.

