Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen - Einbruch

Alfhausen (ots)

Unbekannte stiegen in der Nacht zu Montag in ein Cafe` in der Alten Schulstraße ein. Dazu hebelten sie ein Fenster des Cafe`s auf, gelangten in den Verkaufsraum und stahlen Bargeld. Die Polizei in Bersenbrück ist an Hinweisen zu dem Einbruch interessiert und nimmt Anrufe unter 05439 9690 entgegen.

